Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине

Россия призывает страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость решения коренных причин конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

«Призываем наших партнеров учесть факты о подлинных причинах текущей ситуации. Без их устранения невозможно достичь справедливого мира, основанного на принципах Устава ООН», — сказал дипломат.

Также он отметил, что Россия ценит усилия ряда стран, направленных на продвижение инициатив по Украине, подчеркивая их конструктивный подход.

«Ценим их стремление к результату в отличие от безрезультатной «формулы мира» Зеленского», — резюмировал министр.

До этого Лавров в ходе выступления в ООН отметил бесполезность попыток вести войну до победы с ядерной державой, такой как Россия. Кроме того, глава МИД напомнил, что Россия открыта для диалога с Западом и не собирается отгораживаться от него.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Бразилии урегулирование на Украине.