Лавров пообещал «заслуженную кару» для «нагнетающих страсти» по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что политики, которые пытаются нагнетать страсти и эскалировать ситуацию вокруг Украины, понесут «заслуженную кару». Об этом он заявил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. <...> Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может», — сказал Лавров.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО.

По его мнению, присоединение к альянсу поможет впоследствии договориться с Москвой вернуть территории «дипломатическим путем».

До этого замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО.

Ранее Лавров заявил о важности устранения причин украинского конфликта.