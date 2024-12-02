Глава фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен может свергнуть французское правительство через 48 часов, пишет газета Politico.

По информации издания, у премьер-министра Франции Мишеля Барнье есть последний шанс остаться у власти. Для этого он должен удовлетворить требования партии Ле Пен «Национальное объединение» по проекту бюджета государства на 2025 год.

В случае, если Барнье откажется исполнять требования оппозиции, предложение об отставке правительства выдвинет «Новый народный фронт», а его, в свою очередь, поддержит партия Ле Пен.

До этого политолог Арина Преображенская оценила вероятность замены Ле Пен на выборах во Франции. По ее словам, партия «Национальное объединение» готова заменить главу своей фракции в парламенте Марин Ле Пен в качестве кандидата на выборах президента в 2027 году, если ей будет вынесен обвинительный приговор по судебному делу.

Ранее сообщалось, что Ле Пен прибыла на последнее заседание суда по делу против нее.