Политолог оценила вероятность замены Ле Пен на выборах во Франции

Французская партия «Национальное объединение» готова заменить главу своей фракции в парламенте Марин Ле Пен в качестве кандидата на выборах президента в 2027 году, если ей будет вынесен обвинительный приговор по судебному делу. Об этом заявила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская, передает РИА Новости.

По словам политолога, «Национальное объединение», несмотря на трудности, вряд ли распадется, поскольку в случае обвинительного приговора Ле Пен заменит лидер партии Джордан Барделла.

«Его сейчас активно раскручивают. Барделла недавно издал мемуары. Их презентуют и рекламируют по всей стране. Хотя он дополняет Ле Пен, а не конкурирует, в партии готовят запасной вариант», — заявила Преображенская.

Она добавила, что сторонники партии никуда не исчезнут и будут раздражены, если останутся без своих представителей.

По делу Ле Пен проходят 25 человек. Их подозревают в нецелевом использовании общественных средств ЕС в 2004–2016 годах. Они предназначались на оплату работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на партию.

Главу фракции также подозревают в создании централизованной системы отмывания денег ЕП. Согласно оценкам, общий ущерб составил €6,8 млн.

Ранее сообщалось, что Ле Пен прибыла на последнее заседание суда по делу против нее.