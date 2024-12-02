Лукашенко предложил своему министру умереть или навести порядок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра культуры и заявил, что у него нет выбора, кроме как навести порядок в кинематографе. Его слова передает БелТА.

В разговоре с новоназначенным министром Русланом Чернецким он назвал «позорищем» происходящее в белорусском кино, которое он считает важнейшим из всех искусств.

По его оценке, страна в этой сфере «скатилась» и стала «хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу».

Белорусские кинематографисты хотят иметь деньги, но не соглашаются с тем, что надо иметь хороший фильм, подчеркнул президент.

«Вам это все знакомо. Вы очень патриотичный, надежный человек. Я надеюсь, что вы справитесь с этой работой. Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере. А люди у нас талантливые, они могут все: и кино снимать, и петь, и танцевать, и прочее. Поддержка вам будет обеспечена всяческая», — цитирует Лукашенко агентство.

22 ноября белорусский президент пообещал снова отключить интернет в случае массовых протестов.

Ранее сын Лукашенко прокомментировал слухи о своей оппозиционности.