В Венгрии призвали активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине

В настоящее время странам надо активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Последняя тысяча дней доказала, что у этой войны нет решения на поле боя, поэтому ее можно прекратить только путем переговоров, и дипломатические каналы должны быть открыты для переговоров», — сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Сийярто добавил, что сейчас риск эскалации конфликта на Украине выше, чем когда-либо.

22 ноября Сийярто заявил, что уходящая администрация Джо Байдена и ее союзники в Европе стремятся помешать будущему президенту США Дональду Трампу добиться урегулирования конфликта на Украине. По словам министра, крайне тревожные события подтверждают одно: «мир должен быть заключен немедленно».

16 ноября глава МИД Венгрии выразил мнение, что решения, принимаемые Байденом, подталкивают мир к глобальной катастрофе. Сийярто обвинил «провоенную политическую элиту» в попытке превратить конфликт на Украине в общемировой.

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