Экс-президент Абхазии покинул страну

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания, подавший в отставку на этой неделе, находится за пределами республики. Об этом сам политик сообщил ТАСС.

«Я сейчас не в Абхазии», — сказал экс-президент.

Он добавил, что улетает в Москву, не уточнив, сколько времени пробудет в российской столице.

Накануне Бжания отметил, что ситуация в Абхазии успокоилась, но над возвращением положения дел в прежнее русло властям еще предстоит поработать.

По его словам, в настоящее время все ответственные лица уже начали исполнять свои должностные обязанности, включая и. о. президента.

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку президента. Исполняющим обязанности главы государства был назначен действующий вице-президент Бадра Гунба. И.о. премьер-министра стал Валерий Бганба.

К отставке Бжании привели массовые протесты, начавшиеся из-за недовольства оппозиции планами властей ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Оппозиционеры заявляли, что договор позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Ранее стала известна возможная дата проведения досрочных выборов президента Абхазии.