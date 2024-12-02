Шольц хочет выяснить у Зеленского, на что тот готов пойти ради мира

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Киев намерен выяснить у президента Украины Владимира Зеленского на что тот готов пойти ради достижения мира на Украине. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в окружении немецкого политика.

По данным источников, «Шольц хочет знать, на что готов пойти Зеленский».

«Его цель — в ходе конфиденциального диалога выяснить у президента Зеленского его оценку ситуации. На что он и его страна готовы», — сообщает Bild.

Отмечается, что до выборов в бундестаг Шольц хочет дать четкий сигнал: «я — канцлер, я веду переговоры в мире».

2 декабря Шольц заявил, что прибыл в Киев обсудить военные поставки Вооруженным силам Украины на €650 млн. Он добавил, что своим визитом выражает солидарность Германии с Украиной и напомнил, что Берлин является основным европейским партнером Украины.

Ранее Песков заявил, что Германия продолжает поддерживать Украину.