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Юрист предрек возобновление дела против сына Байдена после инаугурации Трампа

Адвокат Ванин: дело против сына Байдена могут возобновить после прихода Трампа

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Visar Kryeziu/AP

На помилование родственников в США никаких ограничений нет — для этого достаточно воли президента, отметил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин, комментируя решение американского лидера Джо Байдена помиловать своего сына Хантера Байдена. Однако в будущем дело могут возобновить, заявил он в беседе с RT.

Для помилования необходимо, чтобы осужденный направил соответствующее прошение, а президент принял его и вынес положительное решение, пояснил юрист. По его мнению, несмотря на подписанный указ, после инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа дело против Хантера Байдена могут возобновить.

«Следственные органы могут возобновить и расширить обвинение, и тогда уже это помилование потеряет силу», — считает адвокат.

Напомним, Хантера Байдена обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Сегодня стало известно, что Джо Байден подписал указ о его помиловании – он назвал судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным, а сам процесс — «судебной ошибкой». Трамп это решение осудил и счел его «злоупотреблением и нарушением правосудия».

Ранее Илон Маск отреагировал на решение Байдена помиловать сына.

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