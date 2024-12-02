Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что украинцы не хотят постоянной войны

Песков: на Украине увеличивается количество людей, не желающих постоянной войны

close
Maxim Shemetov/Reuters

На Украине становится все больше людей, которые не принимают идею постоянной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на статистические данные.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью на сайте «Аргументы и факты» заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по завершению конфликта на Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток.

По словам Пескова, сейчас также меняется динамика и настроение в странах Европы.

Представитель Кремля добавил, что будущее Украины будет зависеть от дальнейшего развития событий. При этом он подчеркнул, что для России главное — добиться тех целей специальной военной операции.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в США заявили, что намерены предоставить Украине все ресурсы для укрепления позиций.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами