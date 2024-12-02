На Украине становится все больше людей, которые не принимают идею постоянной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на статистические данные.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью на сайте «Аргументы и факты» заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по завершению конфликта на Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток.

По словам Пескова, сейчас также меняется динамика и настроение в странах Европы.

Представитель Кремля добавил, что будущее Украины будет зависеть от дальнейшего развития событий. При этом он подчеркнул, что для России главное — добиться тех целей специальной военной операции.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в США заявили, что намерены предоставить Украине все ресурсы для укрепления позиций.