Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена осуществить собственные интересы на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы намерены, намерены в любом случае обеспечить наш собственный интерес [на Украине]», — поделился официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в 2025 году могут состояться переговоры по Украине.

До этого Матвиенко высоко оценила шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году.

Вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в следующем году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток не будет, отметила парламентарий.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии.