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Посол Норвегии заявил, что страна не планирует строить забор на границе с РФ

Посол Квиле: Норвегия не планирует строить забор на границе с РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией. Об этом заявил посол страны в Москве Роберт Квиле, передает RTVi.

«Забор вдоль норвежско-российской границы не имеет смысла. Во-первых, забор есть на вашей стороне. И к тому же граница идет по рекам», — заявил он.

По словам посла, между сторонами могло возникнуть недопонимание, поскольку «были некоторые планы построить заграждение» на месте погранперехода, однако речь шла о «паре сотен метров».

До этого министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что власти страны могут закрыть единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Российской Федерацией — «Стурскуг». По ее словам, в настоящее время норвежские пограничники не сталкиваются с каким-либо ненормальным трафиком на погранпереходе.

Она также указала, что там наблюдается очень низкий трафик, который был таким всю осень.

Ранее стало известно, что Норвегия продлила контроль на границе из-за угрозы терроризма.

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