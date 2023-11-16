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Норвегия может закрыть границу с Россией в кратчайшие сроки

Глава Минюста Норвегии не исключила закрытие единственного КПП на границе с Россией

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РИА «Новости»

Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что власти страны могут закрыть единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Российской Федерацией — «Стурскуг», передает телеканал NRK.

«Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо», — сказала она.

По словам министра, в настоящее время норвежские пограничники не сталкиваются с каким-либо ненормальным трафиком в «Стурскуге».

Она также указала, что там наблюдается очень низкий трафик, который был таким всю осень.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о закрытии четырех пограничных переходов на границе с Россией. Пункты «Ваалимаа» , «Нуйямаа» , «Иматра» и Ниирала перестанут работать в ночь на субботу, 18 ноября.

Финская таможня уже сообщила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября «практически будет остановлен».

Ранее Финляндия и Норвегия усилили контроль на границе за автомобилями из России.

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