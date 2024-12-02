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В Турции заявили о попытке президента Сирии установить контакты с Анкарой

Turkiye: Асад начал искать контакты с Турцией на фоне обострения в Сирии

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Сирии Башар Асад на фоне наступления оппозиционных сил начал искать контакты с Турцией. Об этом сообщает газета Turkiye со ссылкой на источники.

По данным издания, сирийский лидер через двух посредников направил Анкаре предложение о переговорах. Журналисты отмечают, что до настоящего времени Асад «не отвечал на протянутую ему Турцией руку», даже тогда, когда турецкие власти хотели нормализовать отношения с сирийским руководством.

Телеканал Syria TV сообщил, что Асад якобы поручил направить делегацию в Анталью для переговоров с властями Турции. Газета Sozcu опровергла эти сведения, ссылаясь на источники в турецких спецслужбах.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее в США заявили, что наступление повстанцев в Сирии рискует втянуть Турцию в конфликт с Россией.

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