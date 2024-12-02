В США предупредили, что ситуация в Сирии рискует втянуть Россию в новый конфликт

Наступление повстанцев в Сирии рискует втянуть Турцию в конфликт с Россией. Об этом пишет американское издание Associated Press со ссылкой на турецких чиновников.

По их словам, в последние недели было запланировано ограниченное наступление повстанческих сил, чтобы остановить атаки войск правительства президента Башара Асада, но оно расширилось, когда те начали отступать.

AP отмечает, что начавшиеся боевые действия увеличили шансы на появление еще одной жестокой и дестабилизирующей зоны боевых действий на Ближнем Востоке в то время, когда Израиль борется с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа и шиитской группировкой «Хезболла» в Ливане.

«Это также рискует втянуть Россию и Турцию — каждая из которых имеет свои собственные интересы, которые нужно защищать в Сирии, — в прямой тяжелый конфликт друг против друга», — пишет издание.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее аналитик объяснил причину ослабления обороны Алеппо.