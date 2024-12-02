В Кремле прокомментировали информацию о задержании россиян в Грузии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что российские власти не располагают информацией о задержании россиян на протестах в Грузии.

На вопрос журналиста, что известно о задержанных в Грузии россиянах, Песков заявил, что в Кремле не знают, что это за люди.

«Очевидно, что они принимают участие в нападении на силовиков. Они нарушают закон. Существуют определенные представители наших интересов в Грузии, которые могут (оказать помощь. — «Газета.Ru»). Но мы не располагаем информацией [о том], кто они», — поделился Песков.

До этого журналистка Диана Панченко сравнила президента Грузии Саломе Зурабишвили с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за ее отказа уйти в отставку.

Об отказе сложить полномочия Зурабишвили заявила 30 ноября. Она объяснила свое решение тем, что парламент Грузии является «нелегитимным», из-за чего он не сможет выбрать нового президента.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее президент Грузии призвала жителей Батуми надавить на Конституционный суд.