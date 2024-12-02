Премьер-министр Грузии Кобахидзе оценил действия оппозиции во время протестов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция приносит в жертву грузинскую молодежь на акциях протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, грузинские оппозиционеры исполняют задания «начальников» извне.

«Ответственность политиков очень большая — они, конечно, понимают, во что ввязались. Но задание начальника — это задание начальника, и отказаться им просто невозможно, такова судьба агента», — пояснил Кобахидзе.

До этого Кобахидзе говорил, что подаст в суд для признания оппозиционных партий неконституционными.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее во время протестов в Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров.