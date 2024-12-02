Посол Норвегии объяснил, почему кита приняли за «российского шпиона»

При первой встрече с китом-белухой Хвальдимиром, которого в Норвегии подозревали в шпионаже в пользу России, на нем обнаружили неизвестный пояс, а его поведение вызывало ощущение, что млекопитающее дрессировали люди. Об этом рассказал посол Норвегии в РФ Роберт Квиле в интервью RTVI.

«Оставим это в стороне. Я имею в виду, что спекуляции очень быстро приведут нас к теориям заговора. Это не входит в сферу моей ответственности», — сказал дипломат.

Квиле добавил, что кит «не говорил по-русски». При этом в последние дни белуха не могла есть из-за застрявшего в горле деревянного обломка, отметил посол.

Хвальдимира нашли у берегов Норвегии 31 августа. Местная некоммерческая организация по защите животных Marine Mind получила сообщение от местного жителя. Прибыв на место, зоозащитники обнаружили в воде млекопитающее без признаков жизни. Волонтеры пообещали провести вскрытие для установления причины случившегося.

4 октября норвежская полиция сообщила, что у Хвальдимира был ранен рот из-за застрявшей палки, позже из-за этого возникла инфекция.

Ранее сообщалось, что Россия имеет боевых дельфинов на службе.