Полиция Норвегии узнала, откуда появились «следы от пуль» на ките-шпионе

Норвежская полиция сообщила, что найденные на теле кита-белухи по прозвищу Хвалдимир раны, напоминающие пулевые отверстия, были выклеваны птицами. Об этом сообщается в ее пресс-релизе.

В отчете делается вывод, что у Хвальдимира был ранен рот из-за застрявшей палки, позже из-за этого возникла инфекция.

По словам начальника отдела Северного моря и окружающей среды полицейского округа Сёр-Вест Амунда Приде Ревхейма, в результате вскрытия не было обнаружено никаких данных, указывающих на то, что в кита стреляли.

Опубликованные снимки кита показали, что на коже обнаружено несколько поверхностных ран в области задней части грудной полости, живота и у хвостового плавника. Края ран на них были неровными и рваными, что интерпретируется как раны, нанесенные птицами, проклевавшими дырки в коже. На нижней стороне кита в коже имелись два отверстия. Одна рана прошла через кожу и весь жировой слой, но не затронула внутренние органы.

По оценкам Ветеринарного института и судебно-медицинских экспертов полиции, это не огнестрельные ранения. Рентген грудной клетки и головы был сделан без обнаружения снарядов или других металлических фрагментов.

Тело Хвальдимира нашли у берегов Норвегии 31 августа. Его подозревали в шпионаже в пользу России из-за обнаруженной на нем сбруи.

Ранее сообщалось, что Россия имеет боевых дельфинов на службе.