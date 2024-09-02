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Умер «российский кит-шпион» Хвальдимир

У берегов Норвегии нашли мертвым «российского кита-шпиона» Хвальдимира

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Dagbladet/YouTube

Тело кита-белухи Хвальдимира, который подозревался в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи нашли в субботу у берегов Норвегии. Об этом сообщила местная некоммерческая организация по защите животных Marine Mind, передает РИА Новости.

«С тяжелым сердцем делимся новостью о кончине Хвальдимира», — уточнили в сообщении.

Накануне команда получила сообщение от местного жителя. Прибыв на место, зоозащитники обнаружили в воде тело Хвальдимира.

Волонтеры пообещали провести вскрытие для установления причины смерти кита.

По данным журналистов, Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. Кит предпочитал более оживленные воды, в отличие от других белух.

Весной 2019 года норвежские рыбаки встретили кита, на котором заметили сбрую. На пряжке увидели логотип одной из санкт-петербургских компаний. Так появилась версия, что белуха «сбежала из российского плена». Животное назвали «Хвальдимиром» (сочетание норвежского слова «Hval» — «кит» и имени российского президента).

В мае 2023 года Норвежское управление рыболовства посоветовало не контачить с «российским китом-шпионом».

Ранее австралиец потерял память после «пощечины» кита.

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