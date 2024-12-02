Эксперт объяснил, что Зеленский хочет получить от США до инаугурации Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский делает ставку не на избранного президента США Дональда Трампа, а на действующую власть демократов, надеясь, что ему успеют отгрузить оружия на год вперед до инаугурации республиканца, которая состоится в январе. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«А за этот год, надеется Зеленский, у республиканцев начнутся большие проблемы в Соединенных Штатах, и потом Трамп будет вынужден под давлением внутренней оппозиции в составе Республиканской партии и под давлением демократов каким-то образом менять подходы во внешней политике», — сказал Царев.

Он добавил, что Киев надеется на внутриполитические перемены в США, которые окажутся ему на руку.

1 декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN сообщил, что Белый дом намерен предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя.

По его словам, в Вашингтоне делают все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней работы администрации президента США Джо Байдена «предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя».

Ранее в Крыму заявили, что Зеленский хочет подставить Трампа.