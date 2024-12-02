В МИД РФ прокомментировали протесты в Грузии

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин назвал протесты в Грузии внутренним делом страны. Его слова передает РИА Новости.

«Происходящее — это ... внутреннее дело Грузии. Я бы в своем комментарии хотел ограничиться именно этим», — поделился Галузин.

При этом Галузин подчеркнул, что Москва отрицательно относится к планам стран Прибалтики ввести санкции в отношении Тбилиси в связи с протестами, расценивая это как попытку вмешательства в суверенные дела страны.

До этого глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что Латвия, Литва и Эстония введут персональные санкции в отношении организаторов подавления протестов в Грузии. По его словам, прибалтийские государства договорились о применении национальных санкций против лиц, которые подавляют «справедливые протесты» в Грузии.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее в ЕС пригрозили Грузии санкциями за действия против протестующих.