Стало известно, когда Байден запланировал помиловать своего сына

Президент США Джо Байден запланировал помиловать своего сына Хантера три месяца назад, пишет портал TMZ со ссылкой на источники в Белом доме.

«Заявление президента Байдена в воскресенье о том, что он помиловал своего сына Хантера, было совсем не спонтанным решением <...> Источники, связанные с Белым домом и имеющие непосредственную информацию, ...Байден планировал это более трех месяцев», — говорится в публикации.

Отмечается, что до июня 2023 года Байден не был вовлечен в расследование против его сына Хантера. Но, когда ему не удалось заключить сделку со следствием, президент США посчитал, что дело против его сына политизировано.

До этого американский миллиардер и предприниматель Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

Ранее в Совфеде раскрыли, что решение Байдена о помиловании сына говорит миру.