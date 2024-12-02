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Китай призвал к сдержанности сторон в украинском конфликте

ТАСС: Китай надеется на сдержанность сторон украинского конфликта

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Depositphotos

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Украине и на политическое урегулирование. Об этом пишет ТАСС.

Так дипломат прокомментировал перспективу возобновления ядерных испытаний в России. Он подчеркнул, что в разрешении конфликта нужно придерживаться пути диалога и консультаций.

До этого председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов заявлял, что западные политики с 2013 года активно заманивали Украину в Евросоюз, и это стало одним из самых бессовестных и результативных обманов в истории. По его словам, продажные украинские политики и обманутая часть украинского общества превратили страну в натовскую марионетку, а ее жителей — в пушечное мясо и рабов Запада.

Он отметил, что на Украине не нашлось политиков и партий, которые смогли бы сплотить граждан, выступающих против нацизма, агрессии НАТО и запрета русского языка. Хотя предпосылки для этого были — достаточно вспомнить результаты референдумов о возвращении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, отметил политик.

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