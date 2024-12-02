В Японии заметили изменение риторики Зеленского

Владимир Зеленский требует от Запада оружие и одновременно говорит о дипломатии. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo, которому Зеленский дал интервью.

«Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение», — заявил Зеленский.

Издание также отмечает, что Зеленский признает тяжелое положение украинских войск на фоне наступления российской армии в Донбассе. В связи с этим, как утверждает Зеленский, Украина сможет выйти на дипломатический путь решения конфликта только в том случае, если Запад предоставит Киеву новые вооружения и, таким образом, поставит Украину в более сильную переговорную позицию.

До этого стало известно, что ВСУ находятся в тяжелом положении в Великой Новоселке.

Ранее Минобороны показало кадры взятия под контроль Новоалексеевки.