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Грызлов рассказал, как Запад бессовестно обманул Украину

Грызлов назвал заманивание Украины в ЕС самым бессовестным обманом в истории

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РИА «Новости»

Западные политики с 2013 года активно заманивали Украину в Евросоюз, и это стало одним из самых бессовестных и результативных обманов в истории. Об этом заявил председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов в интервью ТАСС.

По его словам, продажные украинские политики и обманутая часть украинского общества превратили страну в натовскую марионетку, а ее жителей — в пушечное мясо и рабов Запада.

«Как минимум с 2013 года украинское общество настойчиво заманивают «морковкой» членства в Европейском союзе. И это один из самых бессовестных, но и самых результативных обманов, возможно, за всю историю», — сказал Грызлов.

Он отметил, что на Украине не нашлось политиков и партий, которые смогли бы сплотить граждан, выступающих против нацизма, агрессии НАТО и запрета русского языка. Хотя предпосылки для этого были — достаточно вспомнить результаты референдумов о возвращении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, отметил политик.

До этого лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные страны продолжат устраивать провокации, чтобы добиться максимальной эскалации конфликта на Украине до того, как власть в США перейдет к избранному президенту Дональду Трампу.

Ранее турецкий политик заявил о скором предательстве Западом Украины.

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