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В Европе призвали готовиться к торговой войне с США

Еврокомиссар призвал перейти к стратегии «Европа прежде всего»

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европе необходимо перейти к стратегии «Европа прежде всего» для того, чтобы исключить ущерб от потенциальной торговой войны с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на вице-председателя Европейской комиссии по процветанию и промышленной стратегии Стефана Сежурне.

«Если все мировые рынки закроются, единственным оставшимся открытым рынком не может быть европейский... Если США закроются для Латинской Америки, Индии, Китая, европейский рынок не сможет стать местом назначения для всех избыточных мощностей в мире, иначе мы окажемся в ситуации краткосрочного экономического кризиса», — заявил Сежурне.

Он добавил, что Европа также должна обратить внимание на собственные усилия по продвижению товаров по рынкам всего мира.

До этого стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп при решении украинского конфликта может прибегнуть к переговорам с Европой и Великобританией, поскольку последние могут предложить Вашингтону «что-то интересное».

Ранее в США заявили о попытке Байдена устроить третью мировую войну.

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