Экс-депутат Рады заявил, что Буданова хотят уволить из-за его амбиций

Офис президента Украины хочет уволить руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) из-за его желания стать президентом страны. Об этом заявило РИА Новости.

«У него высокие рейтинги и политические амбиции. Есть своя команда — политики, журналисты, политологи. Это команда не чиновника, а кандидата в президенты. Он выстроил отношения с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, у которого тоже конфликт с Ермаком. <...> Буданов — не просто человек, висящий в воздухе, у него поддержка и связи, деньги на избирательную кампанию. Это угроза для Зеленского», — цитирует агентство бывшего депутата Верховной рады Олега Царева.

25 ноября украинское издание NV со ссылкой на источники писало, что в Офисе президента Украины рассматривается вопрос об отстранении Буданова.

По его данным, этот процесс продвигают руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы СБУ Александр Поклад.

Ранее Буданов назвал слухи о своем увольнении очередным вбросом.