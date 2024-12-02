В США ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС

Экс-разведчик из Соединенных Штатов Скотт Риттер призвал избранного президента Дональда Трампа снять все санкции против третьих стран после его угроз в адрес государств БРИКС. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Риттер призвал избранного президента сделать доллар привлекательным для мира, а для этого необходимо отменить вторичные санкции. Экс-разведчик считает, что Вашингтон должен вернуть странам все конфискованные средства и вернуть доступ к платежной системе SWIFT.

«Сделайте доллар доступным для всех. Иначе никто не захочет его использовать. И никакие ваши позы не изменят их мнения», — подчеркнул он.

Накануне Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Также глава Белого дома отметил, что торговля с США для этих государств ограничится в случае, если они продолжат отказываться от американского доллара в качестве расчетной валюты.

Ранее в Совфеде не поверили угрозам Трампа ввести 100-процентные пошлины в адрес стран БРИКС.