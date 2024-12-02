Захарова отреагировала на помилование Байденом сына Хантера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства, сообщают «Известия».

«Карикатура на тему демократии», — сказала Захарова.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее сын Байдена рассказал, чем займется после помилования.