Особое отношение властей Соединенных Штатов с 2000-х годов к действиям России, которое выражалось в чрезмерной «почтительности», стало «опасной традицией», которая якобы привела к агрессии со стороны Москвы на мировой арене. Об этом пишет The Hill.

«Трагично, что результатом особого обращения Вашингтона с Кремлем на протяжении многих лет стала все более агрессивная Российская Федерация», — говорится в тексте.

По мнению авторов, из-за этого Москва решила «посмотреть за пределы своих границ». Кроме того, утверждается в материале, несмотря на десятилетия «почтительного общения» со стороны Вашингтона конфликт на Украине все равно произошел.

«Чрезмерное почтение Вашингтона, возможно, станет более очевидным в ретроспективе. Тем не менее, признание того факта, что США и их союзники проявили незаслуженную любезность по отношению к России, должно побудить политиков избрать другой курс. Необходимая смена парадигмы должна определяться решительной и активной защитой свободного мира от тирании, которая слишком долго оставалась бесконтрольной», — пишет The Hill.

До этого отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что президент США Джо Байден принял неверное решение, подтолкнув Украину к конфликту с Россией.

Ранее профессор раскрыл, без чего не будет мира на Украине.