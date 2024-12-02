В Совфеде не увидели оснований для контактов с американским парламентом

Условий для полноценных контактов между сенатом США и Советом Федерации России сейчас нет. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту «Аргументы и факты».

При этом спикер отметила, что при определенных обстоятельствах эти контакты могли бы быть полезны.

Матвиенко подчеркнула, что Соединенные Штаты должны отказаться от практики введения незаконных санкций против парламентариев, причем не только российских. По мнению спикера Совфеда, такой шаг со стороны администрации избранного американского президента Дональда Трампа после его инаугурации 20 января мог бы стать хорошим знаком того, что они имеют серьезные конструктивные намерения.

В начале ноября в США проходили выборы президента и выборы в конгресс. В ходе последних распределились все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате. В президентских выборах одержал победу представитель республиканской партии Дональд Трамп.

Ранее Медведев перечислил союзников и друзей России.