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Глава Венесуэлы Мадуро призвал защищать семейные ценности

Мадуро призвал защищать семейные ценности и передавать их новым поколениям

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Fausto Torrealba/Reuters

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что западные страны стремятся подорвать семейные ценности, и призвал защищать и передавать будущим поколениям национальные традиции. Об этом сообщает телеканал VTV.

На массовом мероприятии в Каракасе Мадуро отметил, что «лучшая защита» от морального и культурного упадка, исходящего от империй и крайне правых сил, заключается в том, чтобы оберегать и пропагандировать собственные ценности.

Кроме того, он выступил в защиту венесуэльских женщин и их идентичности, осудив использование жаргонного термина «венеко», который с 1970-х годов применялся для обозначения переселенцев из Колумбии в Венесуэлу.

«Наши женщины никогда не были «венеко». Они — венесуэлки, обладающие достоинством, самобытностью, красотой и ценностями», — заявил Мадуро.

24 ноября Мадуро объявил о создании Большого антифашистского молодежного движения.

Ранее Мадуро заявил, что резолюцию ООН о борьбе с нацизмом поддержали страны нового мира.

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