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В Венесуэле анонсировали создание молодежного антифашистского движения

Мадуро сообщил о создании Большого антифашистского молодежного движения

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Ariana Cubillos/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании Большого антифашистского молодежного движения. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, новое движение поможет укреплению единства между молодыми людьми и построению нового мира.

Мадуро считает, что молодежи нужно свергнуть то, что «империя янки пытается навязать миру». Для этого нужно создавать новые формы содружества и продвигать собственные стратегии сопротивления.

До этого Мадуро заявлял, что российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма поддержали в ООН страны зарождающегося многополярного мира. Лидер Венесуэлы напомнил, что представленную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма поддержали 116 стран — членов ООН.

Также Мадуро отмечал, что Венесуэла рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией минимум до 2050 года. В конце октября он говорил, что необходимо увеличить число авиарейсов в Венесуэлу для путешественников из России. К следующему году планируется организовать три-четыре авиарейса в неделю, сообщила президенту министр туризма Венесуэлы Летисия Гомес.

Ранее Европарламент призвал выдать ордер на арест Мадуро.

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