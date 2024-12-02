Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости осудил решение администрации президента США Джо Байдена перед своим уходом с поста главы государства максимально накачать Украину оружием.

По его мнению, накачка оружием не спасет украинское государство от капитуляции и разгрома.

«Просто Байден видимо решил в очередной раз перед дембелем сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров», — сказал парламентарий.

Он считает, что за решением продолжать поставки оружия Киеву прячутся личные интересы действующего главы Белого дома, его окружения и стоящих за ними военных корпораций. По мнению Шеремета, своими действиями нынешний американский лидер оставляет Украину без шанса сохранить свою государственность и территории, а также не дает возможность начать мирные переговоры, которые так нужны Киеву.

«Байден обрекает украинский народ на самоуничтожение и лишает последней надежды на мир», — добавил он.

На прошлой неделе советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом намерен предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя. По его словам, в Вашингтоне делают все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней работы администрации президента США Джо Байдена «предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя».

Ранее американцы высказались против помощи Украине.