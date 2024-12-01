Западные страны продолжат устраивать провокации, чтобы добиться максимальной эскалации конфликта на Украине до того, как власть в США перейдет к избранному президенту Дональду Трампу. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет РИА Новости.

«После победы Трампа на выборах в ноябре мы видим, что многие стремятся ускорить эскалацию конфликта на Украине. Трамп заявил, что хочет мира на Украине, и поэтому они спешат принимать все более воинственные решения», — сказал Филиппо на акции против отправки военных на Украину в Париже.

Политик сообщил, что Центральное разведывательное управление США десятилетиями организовывало множество госпереворотов по всему миру. Одна из таких «цветных революций» сейчас происходит в Грузии, отметил он. Также Филиппо назвал «крайне подозрительными» нападение террористических группировок на провинции Алеппо и Идлиб в Сирии.

Он осудил решение Запада разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России дальнобойным оружием и передать Киеву противопехотные мины и выступил против обсуждения возможной отправки европейских войск на Украину. Филиппо предупредил, что в любой момент «эскалация может достичь точки невозврата», и западные страны столкнутся с тем, с чем не смогут справиться.

До этого французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. Подобные обсуждения появились на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США.

Ранее во Франции призвали к протестам на фоне обсуждения отправки войск на Украину.