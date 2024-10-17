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Турецкий политик заявил о скором предательстве Западом Украины

Турецкий политик Перинчек: Запад предаст Украину так же, как Афганистан

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Diego Cupolo/ZUMAPRESS/Global Look Press

Западные страны, включая Соединенные Штаты, в скором времени предадут Украину, когда она потерпит фиаско на фронте, заявил в беседе с РИА Новости глава турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.

По мнению политика, конфликт на Украине в скором времени завершится в пользу России, так как «у украинской армии... шансов нет». После этого, считает Перинчек, Запад тут же предаст Киев.

«Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине. Запад откажется от (президента Украины Владимира) Зеленского, будет думать только о своей выгоде», — заключил лидер турецкой партии.

При этом некоторые политические деятели уже заявляют, что США предлагают Украине отдать России часть территорий, чтобы завершить конфликт.

По словам бывшего посла Украины в Штатах Валерия Чалого, у США даже сформулирован некий план, который подразумевает: недопущение прямого столкновения Вашингтона с Москвой, а также включения в конфликт НАТО; недопущение «победы России»; сохранение суверенной Украины (вероятно, с территориальными уступками).

Ранее экс-генсек НАТО признал, что альянс обманул жителей Афганистана.

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