Глава МИД Ирана встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи посетил Дамаск в воскресенье на фоне увеличения террористической активности в Сирии и встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр иностранных дел (Ирана) Сейед Аббас Аракчи, во главе делегации совершивший визит в Дамаск на фоне последних изменений в этой стране (Сирии), чтобы передать послание Ирана сирийскому правительству, провел сегодня вечером, в воскресенье, 2 декабря, встречу с президентом Сирии Башаром Асадом», — говорится в сообщении.

Подробности переговоров не уточняются.

В Сирии пятый день продолжается противостояние повстанцев и армии. По оценкам аналитиков, правительственные войска впервые с 2012 года утратили контроль над Алеппо. Боевики захватили как минимум две авиабазы, где сирийская армия бросила оружие и технику, в том числе российские ЗРПК «Панцирь-С1» и РСЗО «Ураган» с полным боекомплектом.

Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в том, что его страна одержит победу над терроризмом, вне зависимости от того, кто поддерживает и финансирует эту угрозу.

Ранее в Белом доме заявили, что США не были удивлены вылазкой террористов в Сирии.