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В Госдуме объяснили готовность ВСУ отказаться от части территорий Украины

Депутат Чепа объяснил демотивацией готовность ВСУ отказаться от территорий

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Готовность солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказаться от ряда территорий республики в пользу России связана с демотивацией и нежеланием продолжать боевые действия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Он привел статистические данные, согласно которым в настоящий момент в рядах ВСУ 25% контрактники, в то время как 75% — мобилизованные. Большинство из них привлекли в армию насильно, отметил депутат.

«Поэтому что они хотят ожидать от своих вооруженных сил, которые при первом же случае бегут из армии, и дезертирство там процветает», — сказал Чепа.

До этого британский журнал The Economist, ссылаясь на украинских военных, писал, что в ВСУ начинают рассматривать возможность территориальных уступок в пользу России из-за усталости от продолжительного конфликта. В публикации отмечается, что из-за выматывающих боевых действий военнослужащие все чаще задумываются о том, что «перемирие может быть единственным выходом» из сложившейся ситуации.

Ранее в США рассказали об «аморальной» причине поддержки Украины.

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