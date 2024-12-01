Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде нашли сходства в политике Зурабишвили и Зеленского

Сенатор Джабаров: пример Зеленского оказался заразительным для Зурабишвили

close
Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили последовала примеру украинского коллеги Владимира Зеленского, пытаясь удержать власть. Об этом заявил замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в Telegram-канале.

«Госпожа Зурабишвили заявила, что слагать полномочия она не собирается, поскольку «парламентские выборы в Грузии прошли незаконно»… И Запад это проглотил», — написал он.

Джабаров подметил, что в США и Европе не считают ее призывы к гражданам страны выступать против парламента незаконными. Таким образом, он сделал вывод, что решение Зеленского не проводить новые выборы президента страны стало «заразным» для Зурабишвили.

30 ноября Зурабишвили отказалась покидать должность после истечения полномочий. Она заявила, что парламент страны нелегитимный, поэтому не сможет выбрать президента.

На следующий день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что понимает «эмоциональное положение» Зурабишвили, но подчеркнул, что 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту.

Ранее МИД Грузии заявил о давления на грузинских дипломатов за границей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами