В Совфеде нашли сходства в политике Зурабишвили и Зеленского

Президент Грузии Саломе Зурабишвили последовала примеру украинского коллеги Владимира Зеленского, пытаясь удержать власть. Об этом заявил замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в Telegram-канале.

«Госпожа Зурабишвили заявила, что слагать полномочия она не собирается, поскольку «парламентские выборы в Грузии прошли незаконно»… И Запад это проглотил», — написал он.

Джабаров подметил, что в США и Европе не считают ее призывы к гражданам страны выступать против парламента незаконными. Таким образом, он сделал вывод, что решение Зеленского не проводить новые выборы президента страны стало «заразным» для Зурабишвили.

30 ноября Зурабишвили отказалась покидать должность после истечения полномочий. Она заявила, что парламент страны нелегитимный, поэтому не сможет выбрать президента.

На следующий день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что понимает «эмоциональное положение» Зурабишвили, но подчеркнул, что 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту.

Ранее МИД Грузии заявил о давления на грузинских дипломатов за границей.