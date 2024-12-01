В Евросовете пообещали Киеву новый транш макрофинансовой помощи

Новый председатель Евросовета Антониу Кошта, находясь с визитом в Киеве, подтвердил, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом месяце ЕС выделит Украине дополнительно €4,2 миллиарда для поддержки государственного бюджета», — отметил Кошта.

Он также добавил, что с января и до декабря 2025 года Брюссель намерен ежемесячно переводить Киеву около €1,5 миллиарда в рамках кредита G7, который будет погашен с использованием доходов от замороженных активов России.

1 декабря новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас сообщили, что прибыли с визитом в Киев. Глава Европейского совета отметил, что они «подтверждают неизменную поддержку народа Украины».

На прошлой неделе Кошта в интервью Financial Times заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не повторит в случае с Украиной ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.

Ранее Зеленский в Евросовете пожаловался на сложные зимы для Украины и попросил ПВО.