Новый глава Евросовета: Трампа не устроит крах Украины

Бывший премьер-министр Португалии, новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью Financial Times (FT) заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не повторит в случае с Украиной ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.

«Одно дело, когда [Трамп] смотрит и видит Европу против России. Совсем другое, когда он смотрит и видит северокорейских солдат в России, а главными помощниками России являются Китай и Иран», — сказал Кошта.

По его словам, европейским лидерам и Трампу нужно «найти точку доверия», чтобы управлять разногласиями. Иначе, считает Кошта, это станет проблемой для всего мира.

Новый глава Евросовета также поинтересовался, как Трамп планирует выполнить обещание и закончить российско-украинский конфликт «за 24 часа». Кошта сказал, что он тоже хотел бы добиться завершения боев, но «справедливым образом, обеспечив прочный мир».

Антониу Кошта возглавит Евросовет с 1 декабря. По данным FT, его могли назначить на пост президента Португалии, а его назначение лидером Евросовета было почти сорвано на фоне расследования предполагаемых нарушений правительства касательно управления проектами по добыче лития и водорода.

Ранее эксперт раскрыл планы Трампа по России и Китаю.