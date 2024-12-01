Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новые главы Евросовета и евродипломатии прибыли на Украину

Новые главы Евросовета и евродипломатии Кошта и Каллас прибыли с визитом в Киев

close
Andrew Kravchenko/AP Photo

Новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас сообщили, что прибыли с визитом в Киев. Об этом Кошта написал в социальной сети X.

Глава Европейского совета отметил, что они «подтверждают неизменную поддержку народа Украины».

«Горжусь тем, что нахожусь в Киеве вместе с Каей Каллас и Мартой Кос (новый еврокомиссар по расширению ЕС)», — написал глава Евросовета.

27 ноября Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии, в котором бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас занимает пост главы евродипломатии. Согласно результатам голосования, новый состав Еврокомиссии поддержали 370 из 688 голосовавших депутатов. Против решения выступили 282 парламентария, воздержались — 36. Новый состав ЕС возглавит Урсула фон дер Ляйен. Деятельность нового состава комиссии начинается 1 декабря.

В сентябре Совет Евросоюза утвердил состав ЕК, предложенный Урсулой фон дер Ляйен. Всего в списке 25 еврокомиссаров. Среди них 11 женщин, что соответствует квоте в 40%. Ключевые посты получили словак Марош Шефчович, латвиец Валдис Домбровскис и представитель Нидерландов Вопке Хукстра. Они будут заниматься вопросами торговли, экономики и климата соответственно.

Ранее дипломаты предрекли России новый крестовый поход ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами