Новые главы Евросовета и евродипломатии прибыли на Украину

Новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас сообщили, что прибыли с визитом в Киев. Об этом Кошта написал в социальной сети X.

Глава Европейского совета отметил, что они «подтверждают неизменную поддержку народа Украины».

«Горжусь тем, что нахожусь в Киеве вместе с Каей Каллас и Мартой Кос (новый еврокомиссар по расширению ЕС)», — написал глава Евросовета.

27 ноября Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии, в котором бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас занимает пост главы евродипломатии. Согласно результатам голосования, новый состав Еврокомиссии поддержали 370 из 688 голосовавших депутатов. Против решения выступили 282 парламентария, воздержались — 36. Новый состав ЕС возглавит Урсула фон дер Ляйен. Деятельность нового состава комиссии начинается 1 декабря.

В сентябре Совет Евросоюза утвердил состав ЕК, предложенный Урсулой фон дер Ляйен. Всего в списке 25 еврокомиссаров. Среди них 11 женщин, что соответствует квоте в 40%. Ключевые посты получили словак Марош Шефчович, латвиец Валдис Домбровскис и представитель Нидерландов Вопке Хукстра. Они будут заниматься вопросами торговли, экономики и климата соответственно.

Ранее дипломаты предрекли России новый крестовый поход ЕС.