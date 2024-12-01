Глава евродипломатии поддержала протесты в Грузии

Новый глава евродипломатии Кая Каллас, в первый же день своего назначения посетившая Киев, высказала свою поддержку антиправительственным движениям в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Находясь в украинской столице, Каллас осудила «насилие в отношении протестующих», которые стали участниками беспорядков и конфликтов с полицией в грузинской столице. Она назвала действия протестующих выражением стремления грузинского народа к интеграции с ЕС и подчеркнула свою поддержку этому движению.

Кроме того, Каллас критически отозвалась о решении правящей партии Грузии приостановить процесс вступления в Европейский Союз, что стало следствием постоянного давления со стороны европейских стран.

«Это будет иметь последствия со стороны ЕС», — предупредила она.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее демонстранты в Тбилиси повредили 48 комнат парламента.