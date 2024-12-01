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США высказали позицию по возможности передачи ядерного оружия Украине

Салливан сообщил, что США не рассматривают возможность передачи ЯО Украине

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Evgen Kotenko/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире ABC News, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность передачи ядерного оружия (ЯО) Украине.

«Это не рассматривается, нет», — заявил он.

При этом, по его словам, Вашингтон направляет Киеву «различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал».

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями». 27 ноября член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможности, чтобы предоставить Украине ядерное оружие.

Ранее Путин рассказал, что сделает Россия, если Украине дадут ядерное оружие.

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