В конгрессе заявили о планах Байдена дать Украине ядерное оружие

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможность предоставить Украине ядерное оружие. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.

«Америка на последнем месте. Не только администрация Байдена-Харрис дает Украине очередные 24 млрд долларов, они рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие», — написала конгрессвумен.

Тейлор Грин отметила, что сейчас многие американские налогоплательщики страдают из-за отсутствия поддержки. В частности, по словам члена палаты представителей, жители запада Северной Каролины из-за сложившейся ситуации вынуждены жить на улице.

Накануне американское издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). По информации газеты, американская администрация надеется, что эти расходы внесут в законопроект о продлении финансирования федеральных ведомств.

Ранее Маск назвал ненормальным запрос Байдена о выделении средств Киеву.