Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе заявили о планах Байдена дать Украине ядерное оружие

Конгрессвумен Тейлор Грин: Байден ищет возможность дать Украине ядерное оружие

close
Yves Herman/Reuters

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможность предоставить Украине ядерное оружие. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.

«Америка на последнем месте. Не только администрация Байдена-Харрис дает Украине очередные 24 млрд долларов, они рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие», — написала конгрессвумен.

Тейлор Грин отметила, что сейчас многие американские налогоплательщики страдают из-за отсутствия поддержки. В частности, по словам члена палаты представителей, жители запада Северной Каролины из-за сложившейся ситуации вынуждены жить на улице.

Накануне американское издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). По информации газеты, американская администрация надеется, что эти расходы внесут в законопроект о продлении финансирования федеральных ведомств.

Ранее Маск назвал ненормальным запрос Байдена о выделении средств Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами