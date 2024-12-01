Посланник ООН по Сирии высказался о ситуации в стране

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил о готовности привлечь все стороны для новых мирных переговоров по Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

«Я призываю к срочному и серьезному политическому взаимодействию среди сирийских и международных заинтересованных сторон», — заявил он.

Также Педерсен заявил, что продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта и выразил готовность созвать международные и сирийские заинтересованные стороны «на новые и всеобъемлющие мирные переговоры по Сирии».

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее военный аналитик сообщил об отставке командующего группировкой ВС РФ в Сирии.