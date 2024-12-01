В Совфеде предупредили Запад об опасности ракетного кризиса

Украинский ракетный кризис крайне опасен для Запада. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Никогда со времен ракетного кризиса в Европе середины 1980-х годов угроза для безопасности Запада не была столь серьезной», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что разрешение бить по территории РФ дальнобойным оружием, а также обсуждение отправки войск НАТО в зону СВО может привести к прямому военному конфликту России и Альянса.

29 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщало, что страны Запада в целях восстановления боеспособности Украины намерены развернуть в стране миротворческий контингент, его численность составит около 100 тысяч военных, такое развитие событий означает оккупацию Украины.

Позже в Кремле заявили , что подобные меры только с согласия обеих сторон конфликта.

Ранее в ИМЭМО РАН оценили вероятность размещения Западом миротворческого контингента на Украине.