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В ИМЭМО РАН оценили вероятность размещения Западом миротворческого контингента на Украине

Крамник: у Запада нет 100-тысячной армии миротворцев для оккупации Украины

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Kacper Pempel/Reuters

У Запада на сегодняшний день нет столь многочисленной армии, чтобы оккупировать Украину для дальнейшего раздела ее территорий. Об этом заявил РИА Новости научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Илья Крамник.

По его словам, в настоящее время Запад не готов ввести миротворческий контингент на Украину.

«Сложно представить себе в текущей ситуации возможность выделить стотысячный контингент на подобную задачу. Нет европейской армии, которая готова это сделать прямо «здесь и сейчас», — сказал эксперт.

Он считает, что даже если страны Североатлантического альянса решатся на такой шаг, то нужное количество миротворцев придется собирать «очень-очень долго».

29 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщило, что страны Запада склоняются к идее замораживания украинского конфликта в целях восстановления боеспособности Украины для дальнейшего реванша и в рамках этого плана рассматривают возможность развернуть в стране миротворческий контингент численностью около 100 тысяч военных. Такое развитие событий означает оккупацию Украины, считают в СВР.

По данным службы, украинские территории Запад планирует распределить между отдельными европейскими странами. Так, украинское побережье Черного моря, предполагается, будет отдано в распоряжение Румынии, запад страны достанется Польше, центр и восток Украины перейдет к Германии, а север с регионом Киева получит Британия.

Ранее в Кремле отреагировали на идею НАТО разместить миротворческие войска на Украине.

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