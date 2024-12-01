В России предрекли звонок Трампа Путину

Избранный президент США Дональд Трамп может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину до инаугурации 20 января 2025 года. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявил депутат законодательного собрания Ульяновской области, член высшего совета ЛДПР Виктор Бут, который провел долгое время в американской тюрьме.

По его прогнозу, контакты между лидерами должны состояться, поскольку в этом могут быть заинтересованы как Москва, так и Вашингтон. Бут подчеркнул, что возобновление диалога между сторонами больше откладывать нельзя.

В то же время он заметил, что Кремль будет не только слушать, что говорит избранный президент Соединенных Штатов, но и следить за его действиями.

До этого турецкий аналитик Умит Назми Хазыр заявлял, что Дональд Трамп может инициировать мирные переговоры по Украине весной 2025 года, чтобы попытаться добиться постоянного, а не временного прекращения огня.

Ранее в США назвали главную ошибку в отношении России за последние десятилетия.